D'après les derniers bilans de l'Agence régionale de santé, 1471 personnes sont décédées du Covid-19 dans le Grand Est, dont 226 en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Suivez les dernières actualités sud-lorraines.

DIRECT - Coronavirus : suivez l'actualité de ce 6 avril en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Le bilan du coronavirus s'élève désormais à 1471 décès le Grand Est, dont 226 en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Selon le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, Christian Rabaud, le pic en réanimation "est derrière nous". Suivez l'actualité de l'épidémie ce vendredi 6 avril en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges : les dernières informations, les initiatives solidaires et les gestes pratiques.

L'essentiel

1471 décès recensés dans le Grand Est depuis le début de l'épidémie de coronavirus, selon l'Agence régionale de santé dont 109 en Meurthe-et-Moselle et 117 dans les Vosges.

depuis le début de l'épidémie de coronavirus, selon l'Agence régionale de santé dont 109 en Meurthe-et-Moselle et 117 dans les Vosges. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 4739 personnes dans la région, dont 950 en réanimation. Il y en a 488 en Meurthe-et-Moselle et 268 dans les Vosges, dont 213 en soins intensifs dans les deux départements sud-lorrains .

s'élève à dans la région, dont 950 en réanimation. Il y en a 488 en Meurthe-et-Moselle et 268 dans les Vosges, dont . Parmi les 2953 patients sortis d'hospitalisation dans le Grand Est, 399 Vosgiens et Meurthe-et-Mosellans sont rentrés chez eux et présentent un état de santé rassurant d'après l'ARS.

dans le Grand Est, sont rentrés chez eux et présentent un d'après l'ARS. Selon Christian Rabaud, président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, "on peut dire que le pic d'occupation de nos lits de réanimations est derrière nous".

Le direct

11h40 : le président de la région Grand Est Jean Rottner appelledans un communiqué les enseignes de la grande distribution à privilégier les produits régionaux pour approvisionner leurs magasins. "L’enjeu est celui de la solidarité économique territoriale. Nos agriculteurs et nos entreprises agroalimentaires sont mis en grande difficulté économique du fait des contraintes causées par l’urgence sanitaire."

11h12 : à partir d'aujourd'hui, il est possible d'utiliser une attestation de déplacement dérogatoire numérique. La préfecture des Vosges vous explique tout.

10h17 : Une lueur d'espoir pour la région Grand Est. Christian Rabaud, président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, était l'invité de France Bleu dans le Grand Est ce lundi. La situation est moins tendue en réanimation, selon l'infectiologue lorrain.

10h16 : bonjour et bienvenue dans ce direct. Suivez toute la journée l'actualité de l'épidémie en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.