DIRECT - Coronavirus : suivez l'actualité de ce mercredi 1er avril en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

La barre des 1000 décès a été franchie hier dans le Grand Est, avec 1015 personnes décédées des suites du Covid-19. Les hôpitaux fonctionnent à flux tendus. Suivez l'actualité de ce 31 mars en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges : les dernières informations, les initiatives solidaires et les gestes pratiques.

L'essentiel

La région Grand Est franchie le seuil des 1000 décès. 4246 personnes sont actuellement hospitalisées dans la région, dont 890 en réanimation.

En Meurthe-et-Moselle, on dénombre 59 décès et 391 hospitalisations, dont 150 en réanimation. Dans les Vosges, 88 décès ont été recensés et 247 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 30 en réanimation.

Pour l'Agence régionale de santé, le pic épidémique n'est pas encore atteint dans la région. Selon son directeur Christophe Lannelongue, il faudra probablement attendre deux semaines pour constater une baisse des hospitalisations et des admissions en réanimation.

Le maire de Nancy Laurent Hénart a annoncé le dépistage de tous les résidents et personnels de l'EHPAD Notre Maison. Le dispositif commence dès aujourd'hui.

Le direct

10h50 : la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle partage aujourd'hui avec vous un format d'attestation dérogatoire de sortie adapté aux personnes en situation de handicap ou ayant du mal à s'exprimer en français. Il est fait avec des pictogrammes, qui facilitent la lecture du document : vous pouvez le télécharger ici.

10h18 : retour complet dans cet article sur la situation dans le Grand Est pour commencer cette journée. Le pic de l'épidémie n'est pas atteint alors que le système de soin doit faire face à des malades toujours de plus en plus nombreux en Alsace, en Lorraine et en Champagne.

10h14 : bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous vous accompagnons toute la journée pour vous donner les dernières informations autour du Covid-19 en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.