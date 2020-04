DIRECT - Coronavirus : "Un objectif de 700.000 tests par semaine d'ici le 11 mai", annonce Jérôme Salomon

"L'objectif est de 700.000 tests par semaine d'ici le 11 mai", a annoncé ce jeudi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon alors que l'épidémie de coronavirus a fait plus de 21.000 morts. Emmanuel Macron a évoqué des mesures "selon les secteurs et selon les régions" pour le déconfinement.

Le nouveau coronavirus a tué 21.340 personnes en France depuis le 1er mars avec 544 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation continue à diminuer lentement, a indiqué le directeur général de la Santé mercredi soir. En visite en Bretagne ce mercredi, Emmanuel Macron a livré quelques indices sur le futur plan de déconfinement en évoquant des mesures plus ou moins rapides "selon les secteurs et selon les régions".

14h12 : Le ministère des Armées compte 1.500 cas confirmés de coronavirus parmi ses personnels.

14h10 : "Nous en sommes probablement à environ de 200.000 tests [virologiques] par semaine, l'objectif est de 700.000 par semaine d'ici le 11 mai", a déclaré ce jeudi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon lors de son audition par la mission Covid-19 de l'Assemblée nationale. Les tests virologiques sont réalisés avec des écouvillons et détectent la présence du virus dans l'organisme.

14h07 : Après son déplacement à Strasbourg, le Premier ministre Edouard Philippe doit s'entretenir à 15h avec l'ensemble des exécutifs régionaux par visio-conférence.

14h05 : Neuf ONG ont saisi la justice en urgence pour stopper les dérogations aux distances d'épandage, accordées par l'Etat en cette période de crise sanitaire.

