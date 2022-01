DIRECT - Covid-19 : suivez la conférence de presse de Jean Castex sur la levée des restrictions sanitaires

A partir de 19h ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse pour présenter un "calendrier précis et détaillé de levée progressive des dernières" restrictions face à l'épidémie de Covid-19, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal plus tôt dans la journée. "Nous constatons qu'il y a encore une augmentation du taux d'incidence mais nous savons dans le même temps que le variant Omicron entraîne moins de cas sévères que le variant Delta", a-t-il ajouté.

Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran vont présenter les "décisions" prises jeudi matin lors du Conseil de défense et de sécurité nationale. Parmi les points qui seront évoqués, les discothèques toujours fermées, les jauges dans les stades et les salles de spectacle et le télétravail dans les entreprises. Gabriel Attal a aussi évoqué des "clarifications" sur la question du pass vaccinal.