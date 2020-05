DIRECT - Coronavirus : suivez le premier jour du déconfinement progressif en France

Une coiffeuse et une cliente dans un salon de coiffure au Havre ce lundi 11 mai

lors que les restrictions sont progressivement levées à partir de ce lundi dans le pays, les autorités appellent à ne pas se relâcher. Si la France a enregistré dimanche son plus faible bilan officiel depuis le début du confinement avec 70 morts supplémentaires dues au coronavirus en 24 heures, plusieurs foyers épidémiques ont été découverts en Dordogne, dans la Vienne, en Vendée et en Île-de-France. 26.380 personnes au total sont décédées depuis le 1er mars, selon la Direction générale de la santé.

14h46 : Comme chaque jour sur France Bleu, le professeur Louis Bernard - infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours - livre ses pensées sur la crise sanitaire due au coronavirus, à laquelle il est confronté dans son hôpital. Aujourd'hui, "Attendu, réclamé, inéluctable, c'est le grand jour du déconfinement".

14h42 : Au premier jour de déconfinement, Emma Sarango, journaliste à France Bleu Nord, a pris le premier TGV reliant Paris à Lille ce lundi 11 mai au matin. Elle nous raconte son voyage au milieu des rares voyageurs montés à bord, son trajet dans le métro avant de rejoindre les locaux de la radio.

14h31 : Ce lundi est une pré-rentrée pour des enseignants pour organiser la reprise. Les élèves sont attendus à partir de mardi, voire plus tard selon les communes. "Près de 86%" des 50.500 écoles de France vont ouvrir, pour accueillir "plus de 1,5 million d'enfants", sur un total de 6,7 millions d'écoliers en maternelle et élémentaire, a assuré au Journal du Dimanche le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

14h26 : Pour le déconfinement, sortez masqués ! Les animatrices et animateurs de France Bleu Mayenne vous invite, avec humour, à porter un masque.

14h15 : A l'occasion du déconfinement, French Fuse - le duo de DJ aixois - a remixé la chanson "Libérée, délivrée" de la Reine des Neiges.

14h03 : La loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps pour le déconfinement ce lundi et l'exécutif fait dès lors appel "au sens de la responsabilité des Français" pour respecter certaines de ses dispositions dont deux dispositions phare qui attendent l'avis du Conseil Constitutionnel d'ici ce soir : la limitation des déplacements à 100 km et l'attestation obligatoire dans les transports en commun.

14h01 : Bonjour et bienvenue dans ce direct de l'après-midi et de la soirée de ce lundi. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au déconfinement qui débute ce 11 mai.