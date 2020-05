DIRECT - Coronavirus: suivez le premier jour du déconfinement progressif en France

Alors que les restrictions sont progressivement levées à partir de ce lundi dans le pays, les autorités appellent à ne pas se relâcher. Si la France a enregistré dimanche son plus faible bilan officiel depuis le début du confinement avec 70 morts supplémentaires dues au coronavirus en 24 heures, plusieurs foyers épidémiques ont été découverts en Dordogne, dans la Vienne, en Vendée et en Île-de-France. 26.380 personnes au total sont décédées depuis le 1er mars, selon la Direction générale de la santé.

6h57 : En Dordogne, où un nouveau foyer épidémique a été détecté, les 43 derniers tests effectués sont tous négatifs a annoncé l'ARS.

6h51 : La campagne de dépistage se poursuit dans une entreprise de l'agroalimentaire en Vendée où quatre salariés ont été testés positifs au Covid-19.

6h38 : "2.000 policiers et gendarmes" sont mobilisés ce lundi sur le réseau ferré d’Île-de-France, au premier jour du déconfinement.

6h31 : En Île-de-France, des attestations spécifiques sont nécessaires pour pouvoir se déplacer dans les transports en commun aux heures de pointe, "entre 6h30 et 9h30 et entre 16h00 et 19h00". La préfecture de la région a publié, samedi 9 mai, deux documents : un "modèle d'attestation de déplacement professionnel en transport collectif en Île-de-France" et une "auto-attestation dérogatoire pour usage des transports publics collectifs en Île-de-France à certaines plages horaires".

6h06 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, dimanche 10 mai 2020.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, dimanche 10 mai 2020 © Visactu

6h05 : La France a enregistré dimanche son plus faible bilan officiel du coronavirus depuis le début du confinement.

70 morts supplémentaires en 24 heures, 26.380 décès liés au Covid-19 en France au total.

26.380 décès liés au Covid-19 en France au total. 38 nouveaux cas graves admis en réanimation en 24 heures , 2.776 malades hospitalisés en réanimation au total. Le solde reste négatif avec 36 malades de Covid-19 en moins.

, 2.776 malades hospitalisés en réanimation au total. Le solde reste négatif avec 36 malades de Covid-19 en moins. 253 nouvelles hospitalisations, 22.569 personnes actuellement hospitalisées.

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au déconfinement qui débute ce lundi matin.