DIRECT - Déconfinement : Déconfinement : des plages rouvrent dans le Finistère et en Loire-Atlantique mercredi

Plusieurs plages rouvrent dès ce mercredi dans le Finistère et en Loire-Atlantique. Les syndicats dénoncent une décision "prématurée" quant à la réouverture de milliers d'écoles.Le Covid-19 a fait 26.991 morts dont 348 nouveaux décès en 24 heures en France depuis le 1er mars, selon un nouveau bilan.

Le Covid-19 a fait 26.991 morts en France depuis le 1er mars, selon un nouveau bilan présenté ce mardi soir par la Direction générale de la Santé. Il y a eu 348 nouveaux décès en 24 heures, un bilan quotidien de nouveau en hausse après une accalmie ce weekend et un premier rebond ce lundi.

Les conseils municipaux élus au premier tour seront installés au plus tard le 28 mai, a indiqué le Premier ministre Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. On vous explique tout dans cet article.

7h55 : Trois jeunes Bretons ont composé un zouk pour "se déconfiner". Dans la bonne humeur, ils évoquent les gestes barrières avec une chorégraphie assez facile à répéter.

7h54 : A Châtellerault, un homme a été placé en garde à vue lundi soir pour avoir voulu boxer le policier qui l'avait verbalisé pour non-respect du confinement. Il a apporté deux paires de gants au commissariat.

7h52 : En Savoie, Claire et ses deux jeunes enfants ont passé leur confinement à 2.500 mètres d’altitude en grande partie dans le refuge du Fond des Fours, dans le parc naturel de la Vanoise, à deux heures et demi de marche de Val d'Isère. Une expérience inoubliable racontée à France Bleu Pays de Savoie.

7h48 : A Dijon, un papa et sa fille de 4 ans ont écrit un livre pour expliquer le coronavirus aux enfants.

7h47 : Salarié depuis près de 20 ans dans un Monoprix de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Zouhir Zerrouki ne touchera pas la prime de 1000 euros promise par l'enseigne aux employés qui ont travaillé durant l'épidémie. La faute à une absence pour hospitalisation à cause du coronavirus.

7h45 : La maire des Herbiers a lancé une pétition sur internet pour demander la réouverture du parc vendéen du Puy du Fou.

7h42 : Pas encore de date de réouverture pour les thalassos. La France compte 45 établissements compte et 350.000 curistes en moyenne chaque année.

7h37 : En montagne, les guides peuvent désormais sortir avec leurs clients mais dans les limites prévues par le Ministère des Sports.

7h31 : Comment s’y retrouver dans les masques grand public ? Tour d’horizon des normes en vigueur dans notre article.

7h22 : Le professeur Didier Raoult estime que "l'épidémie est en train de disparaître" à Marseille. L'infectiologue étaye son propos avec ce chiffre : un seul cas a été détecté lundi 11 mai sur 1.200 personnes testées dans la cité phocéenne.

7h15 : Après deux mois de confinement, la rentrée scolaire a pu s'effectuer mardi dans de nombreuses écoles grâce à l'application d'un protocole sanitaire strict pour se préserver du coronavirus. Exemple à l'école Bief du Moulin de Novalaise en Savoie.

7h12 : Le cliché d'une cour de récréation prise dans une école de Tourcoing (Nord) lors de la rentrée mardi fait parler sur les réseaux sociaux. Des élèves sont "confinés" dans un carré dessiné au sol pour qu'ils restent éloignés avant de respecter la distanciation sociale.

7h01 : Plusieurs plages rouvrent à partir de ce matin dans le Finistère et en Loire-Atlantique. Une première en métropole depuis le 17 mars, mais cette réouverture est très encadrée : sont autorisés les promenades, la baignade, la pêche à pied, le sport individuel mais sont interdites les activités statiques comme bronzer ou faire un pique-nique.

6h59 : Soixante-trois plaintes contre des membres du gouvernement ont été déposées jusqu'ici auprès de la Cour de justice de la République pour dénoncer leur gestion de la crise du coronavirus, selon un décompte annoncé mardi par le procureur général François Molins sur RTL.

6h46 : L'entreprise Serge-Ferrari, spécialisée dans le tissu technique, vient d'annoncer avoir mis au point une membrane souple pour détruire le coronavirus. 3.000 mètres carrés de ce tissu ont déjà été livrés à une entreprise lyonnaise.

6h34 : La RATP annonce 100% du trafic sur la ligne 13 du métro dès ce mercredi matin, contre 85 % auparavant. Dix RER B supplémentaires vont également être mis en service.

6h31 : Bruxelles s'apprête à présenter ce mercredi des recommandations pour sauver la saison estivale du secteur touristique, durement impacté par la crise du coronavirus, incitant les Etats européens à rouvrir progressivement les frontières intérieures qu'ils ont fermées.

6h17 : Une étude du centre de recherche en neurosciences de Lyon se penche sur les effets de l'épidémie de coronavirus et du confinement sur le sommeil des Français. L'analyse des rêves pourrait notamment en dire plus sur leur rôle de régulation émotionnelle.

6h09 : Le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser, selon la direction générale de la Santé, avec 2.542 patients, soit 170 de moins que la veille, précise-t-elle.

6h03 : Il y a eu 348 nouveaux décès en 24 heures, un bilan quotidien de nouveau en hausse après une accalmie ce weekend. Le Covid-19 a fait 26.991 morts en France depuis le 1er mars, selon le dernier bilan présenté par la direction générale de la Santé ce mardi soi.

6h01 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mercredi.