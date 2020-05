DIRECT - Déconfinement : les Français autorisés à partir en vacances en France cet été

"Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août", a assuré jeudi le Premier ministre Edouard Philippe et les cafés et la restauration pourraient rouvrir dès le 2 juin dans les départements restés en vert. Le coronavirus a fait plus de 27.000 morts en France depuis le 1er mars.

Alors que plus de 400.000 commerces et de nombreuses plages de Bretagne, Loire-Atlantique et Vendée ont rouvert, Emmanuel Macron a affiché mercredi un optimisme prudent à l'issue d'une visioconférence avec les préfets de région et les directeurs des Agences régionales de santé. Le chef de l'Etat s'est dit prêt à "corriger constamment le tir" si des mesures "ne fonctionnent pas". 27.074 personnes sont mortes du Covid-19 en France selon un nouveau bilan présenté mercredi soir par la Direction générale de la santé.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

14h25 : "Notre objectif c'est que les cafés et la restauration puissent rouvrir dès le 2 juin dans les départements restés en vert", annonce Édouard Philippe.

14h15 : "Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août", annonce le Premier ministre E : Édouard Philippe: "Notre objectif c'est que les cafés et la restauration puissent rouvrir dès le 2 juin dans les départements restés en vert"douard Philippe. "S'agissant des vacances et sous réserve des conditions de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées, nous privilégions une hypothèse raisonnable : les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août", a déclaré le Premier ministre. "Quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone, et dans les outre-mer", a-t-il ajouté.

14h10 : Edouard Philippe promet pour le secteur du tourisme un plan "sans précédent" de "18 milliards d'euros" d'engagements.

14h08 : Le plafond journalier des tickets restaurants relevé de 19 à 38 euros, assure Edouard Philippe.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce jeudi. Retrouvez l'actualité de la matinée en cliquant ici.