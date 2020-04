DIRECT ISERE à J32 : :incendie criminel à Villefontaine, reprise à huis clos pour le GF38, début des vacances

L'essentiel

Le DIRECT en Isère

8h15. Effet inattendu du coronavirus, le report de la mise en orbite du tout premier nano-satellite intelligent conçu au Centre Spatial Universitaire de Grenoble. Mais les projets fourmillent au CSUG.

8h00. Vous êtes nombreux à exprimer votre tristesse ce matin sur notre page Facebook après l'annonce de la mort de Christophe hier soir à Brest à l'âge de 74 ans.

7h50. Le GF38 pourrait reprendre le championnat de Ligue 2 le 17 juin, mais à huis clos. Quel est l'état d'esprit des footballeurs grenoblois qui sont actuellement en chômage partiel, un mois après le début du confinement ? Max Marty, le manager du club l'a confié à Antonin Kermen.

7h45. Un incendie criminel a dévasté la mairie de Villefontaine vers minuit. Une voiture a été projetée contre la façade de l'hôtel de ville et dans le hall d'entrée, un véhicule en flammes qui a été volée un mois plus tôt à Saint-Quentin-Fallavier.

7h35. Le rappel du bilan de l'Agence Régionale de Santé pour la journée de jeudi : La région Auvergne-Rhône-Alpes comptent 2.970 patients atteints de coronavirus hospitalisés, 42 personnes sont mortes en 24 heures soit 927 décès dans la région depuis le début de l'épidémie. Le nombre de patients hospitalisés est stable, alors que le nombre de malades en réanimation diminue.

En Isère, 246 personnes sont hospitalisées et on compte 62 décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie, soit 3 de plus en 24 heures.

7h30. Bonjour, bienvenue dans ce direct isérois. Il fait beau et les vacances commencent dans l'Académie de Grenoble, plus de cours à la maison pour les écoliers, collégiens et lycéens. Mais on reste à la maison ! Un rappel à la mode Georges Brassens.

