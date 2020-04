DIRECT : J30 du confinement en Isère, baisse du nombre de patients hospitalisés, appel à l'"autodiscipline"

On découvre en Isère les conséquences du prolongement du confinement, annulations de Jazz à Vienne et de la Fête des Tuiles, il faudra attendre le 14 septembre pour voir passer le Tour de France dans le département. et Grenoble qui prépare son conseil municipal totalement confiné pour le 20 avril.

L'essentiel

Le DIRECT en Isère

8h30. Grenoble devrait être la première grande ville de France où va se tenir un conseil municipal en temps de confinement. Un conseil prévu lundi prochain, le 20 avril, en visio-conférence, il sera entièrement consacré à la crise sanitaire du coronavirus. Les conseillers municipaux vont tenir un conseil "à blanc" dans les jours qui viennent pour s'entraîner et les temps de parole seront "cadrés" et "minutés". C'est l'une des informations du point de situation tenu hier par le maire de Grenoble. Eric Piolle qui a lancé une nouvelle fois aux grenoblois un appel à "l'autodiscipline " et annoncé le nombre des contrôles réalisés par la police municipale la semaine dernière : 1069 et 124 verbalisations (soit 11.5% des contrôles.

8h00. On a appris hier soir le report du Tour de France, pour cause de coronavirus. Voici le calendrier des étapes qui vont passer en Isère.

7h50. Le confinement en Isère vu de Wujiang, une ville chinoise située à 800 km de Wuhan et jumelée avec Bourgoin-Jallieu. Jacques Cao, le président chinois du comité de jumelage livre son regard sur la situation en France ce mercredi matin sur France Bleu Isère.

7h20. Une décision triste mais nécessaire pour le directeur artistique du Festival Jazz à Vienne après l'annulation de l'édition 2020 . Benjamin Tanguy répond aux questions de Nicolas Crozel sur www.france.bleu.fr

7h05. Le rappel des derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé : 42 nouveaux décès, 836 au total depuis le début de l'épidémie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation pour le coronavirus est en baisse (moins 12 que la veille) . En Isère, 249 personnes sont actuellement hospitalisées et le nombre total de décès s'élève à 52.

7h00. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau direct isérois qui s'ouvre sous un ciel sans nuage, une météo souriante qui ne doit pas vous faire oublier la nécessité de rester confinement.