DIRECT - La préfète des Landes fait le point sur le confinement pour faire face au coronavirus

La préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyser, était en direct ce mardi matin sur France Bleu Gascogne. Entre 8h30 et 9h, elle est notamment revenue sur les dernières mesures de confinement annoncées par le gouvernement pour face face à l'épidémie de coronavirus.

Qui est concerné par les mesures de restrictions ?

"Tout le monde est concerné" rappelle la préfète. "Chacun d'entre nous se doit de respecter les consignes données par le Président de la République. L'esprit c'est vraiment de changer de comportement, de ne pas se regrouper, de limiter les contacts au maximum".

Pour tout déplacement, il faudra une attestation pour le justifier. Elle est téléchargeable sur le site du Ministère de l'Intérieur, ou réalisable sur papier libre pour ceux qui ne peuvent pas l'imprimer. Il est nécessaire de se munir d'une nouvelle attestation, datée, à chaque sortie.

Quelles entreprises sont concernées par les fermetures et l'arrêt des activités ?

"Il existe un arrêté du Ministre de la Santé paru au journal officiel. Il identifie clairement toutes les activités qui peuvent continuer à fonctionner et par défaut celles qui ne le peuvent plus. Tout est très détaillé. Les teintureries et les blanchisseries pourront rester ouvertes par exemple.