DIRECT : la situation en Isère au 14è jour de confinement

La France entame sa troisième semaine de confinement. On compte en Isère 149 personnes hospitalisées avec les premiers patients arrivés de Bourgogne-France-Comté ce dimanche soir, et 8 décès. L'Agence Régionale de Santé annonce désormais le nombre de malades qui ont quitté l'hôpital : 67 en Isère.

L'essentiel

8H15 : Troisième semaine de cours à la maison pour les écoliers, collégiens et lycéens. Mais les vacances approchent ! Jean-Michel Blanquer , le Ministre de l'Education Nationale veut les maintenir : "Il faut se reposer. Il faut respecter le temps des vacances", a déclaré le Ministre ce week-end. Et pour faire quoi quand on est confiné ? "Pour lire, écouter la radio, de la musique. Se détendre, c'est très important. "

8h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct pour le 14è jour de confinement en Isère : tout sur la situation sanitaire, les infos pratiques, les belles initiatives de solidarité .