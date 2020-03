DIRECT : la situation en Isère au 15è jour de confinement, alors que le nombre de morts dépasse 3000 en France

Il y a 15 jours tout juste, nous sommes rentrés en confinement pour enrayer la propagation du coronavirus. Aujourd'hui, il a causé la mort de plus de 3000 personnes en France, 267 en Auvergne-Rhône-Alpes et 11 en Isère où 172 personnes sont hospitalisées. La vie en Isère au temps du confinement.

10H00 : Le tététravail ne signifie pas forcément travail au ralenti, bien au contraire. Des chercheurs grenoblois ont rédigé un guide pour éviter le burn-out numériqueque l'on peut télécharger gratuitement sur le site de GEM (Grenoble Ecole de Management). On peut aussi écouter l'interview de Caroline Cuny, docteur en psychologie cognitive et professeur au département Marketing de GEM qui a co-écrit le guide. Elle explique comment échapper à la sur-sollicitation numérique des mails, réseaux sociaux, Whatsapp, Messenger, textos, visio-conférences, sans parler du téléphone pour travailler, prendre des nouvelles de ses proches ou aider les enfants qui reçoivent leurs devoir par internet. "Si on veut rester maître de ce brouhaha numérique, il faut poser un cadre, organiser sa journée en se ménageant des plages de concentration, durant lesquelles on ne doit pas être dérangé et des plages de déconnexions totales."

9H50 : Le Département de l'Isère limite ses transports Transisère aux seules lignes fréquentées et celles qui desservent des établissements de santé avec des horaires ajustés et la gratuité pour tout le monde. _ "_Après la gratuité pour tous, le Président Jean-Pierre Barbier décide aujourd’hui de proroger tous les pass des abonnés afin d’assurer leur validité au terme du confinement. Les personnes à mobilité réduite qui doivent se déplacer pourront bénéficier d’un transport à la demande sur les trajets traditionnellement assurés par les lignes Transisère" dit le communiqué du Département.

9H30 : Le chocolatier voironnais Stéphane Bonnat fait partie des commerces alimentaires et donc considérés comme prioritaires. Il ne peut fermer sous peine de ne pas bénéficier des mesures gouvernementales d'accompagnement et il le regrette : " Le chocolat est sans doute nécessaire pour garder le sourire mais pas au point de risquer sa vie non plus", a-t-il déclaré à Nicolas Crozel ce matin, il était l'invité de France Bleu Isère. Vous pouvez l'écoutez ICI .

9H15 : Une bonne adresse pour être sûr de ne pas dépasser le périmètre d'un km autour de chez vous lors de vos sorties. Vous rentrez votre adresse et la carte de la zone où vous pouvez aller sans risquer d'être verbalisé s'affiche !

9H10 : Un jeune homme de 18 ans de Saint-Martin-d'Hères va comparaître en correctionnelle à Grenoble cet après-midi pour avoir violé à plus de 4 reprises les règles du confinement. Un homme arrêté à Echirolles avenue du 8 mai hier lundi lors d'un contrôle de police et qui a pris la fuite parce qu'il n'avait pas de dérogation de sortie. Il a été rattrapé dans un jardin rue Renoir un peu plus tard. Il avait déjà été verbalisé les 24, 25 et 26 mars derniers. L'homme s'est justifié en disant qu'il n'avait de modèle d'attestation.

9H00 : Bonjour, c'est le début de ce direct isérois. Un quinzième jour de confinement qui commence dans la grisaille. Retrouvez ici le point sur la situation sanitaire, les infos pratiques et les bonnes idées pour mieux vivre cette crise et le confinement.