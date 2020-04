DIRECT - Le point sur la situation ce dimanche (2/2)

Chasse aux oeufs confinée, messe en ligne : la fête de Pâques cette année a un goût très particulier en raison de l'épidémie de coronavirus. Depuis Rome, le pape a appelé ce dimanche à la "solidarité" en Europe, où l'on dénombre désormais plus de 75.000 morts.

Dans l'interminable attente d'un éventuel recul du coronavirus, le monde vit un week-end pascal inédit, sans processions ni messes traditionnelles. En Europe, on dénombre ce dimanche plus de 75.000 morts. Et la présidente de la commission européenne a averti : les personnes âgées pourraient rester confinées encore plusieurs mois.

En France, l'épidémie de coronavirus continue de faire beaucoup de victimes avec 13.832 morts au total, dont 630 nouveaux décès en 24h dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, même si le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan établi par les autorités de santé.

14h14 : Le maire de l’île de Groix, dans le Morbihan, est en colère. Ce week-end, il a vu arriver cinq touristes originaires de la région parisienne, malgré un arrêté pris au début du confinement qui interdit la venue de personnes sans résidence principale sur place ou qui n’y travaillent pas. Ces cinq Franciliens ont débarqué "avec des grosses valises", assure le maire Dominique Yvon :"Je comprends, il fait beau et c’est super de venir à Groix mais il faut suivre les prescriptions données par le gouvernement et les arrêtés pris par le préfet et le maire".

Le maire regrette également que des billets de traversée aient pu leur être vendus, au plein tarif réservé aux non-insulaires. Si cela se reproduit, Dominique Yvon envisage de porter plainte contre la compagnie maritime.

14h08 : C'est l'heure d'aller à la chasse aux oeufs. A Seignosse dans les Landes, la mairie propose par exemple à ses habitants de participer, depuis chez eux, à une chasse numérique. Le but : retrouver des œufs sur des photographies en ligne. On récapitule ici toutes les initiatives pour fêter Pâques malgré le confinement.

