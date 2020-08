DIRECT - Le Premier ministre à Lille et Roubaix face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus

Alors que le port du masque devient obligatoire à l'extérieur dans plusieurs zones de la métropole lilloise, le Premier ministre est en visite ce lundi 3 août dans le Nord. Ce déplacement a pour but de faire un point sur la résurgence de l'épidémie.

à lire aussi Métropole lilloise : découvrez les lieux publics où il faut porter le masque à partir de ce lundi

Une dynamique "inquiétante"

Jean Castex est arrivé à l'Agence régionale de santé à 9h à Lille, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Ils y ont rencontré le docteur Patrick Goldstein, chef du pôle de l'urgence et du Samu du Nord au CHU de Lille : "La dynamique est très inquiétante et il faut absolument (la) casser", explique-t-il.

S'il n'y a pas "aujourd'hui" d'impact sur l'hôpital, "ce dont on est sûr, c'est que ça ne va pas durer. Demain, il y aura une transmission des patients peu symptomatiques vers des patients fragiles", a ajouté Patrick Goldstein.

Un taux d'incidence trois fois plus élevé dans la métropole lilloise

Dans le département du Nord, le taux d'incidence a plus que doublé en trois semaines, passant de neuf cas confirmés pour 100.000 habitants à 21,8 habitants, un taux qui est "encore plus élevé chez les 15-44 ans". Dans la métropole lilloise, qui compte 95 communes regroupant 1,2 million d'habitants, le taux de positivité atteint 3%, un niveau "trois fois plus élevé que dans le reste du département", et le taux d'incidence s'établit désormais à 38 personnes contaminées pour 100.000 habitants contre 17 deux semaines plus tôt.

Après un passage sur la Grand Place de Lille, le Premier ministre est désormais à l'Institut Pasteur où un centre de dépistage a été mis en place. Il ira ensuite en fin de matinée dans un atelier de fabrication de masques lavables à Roubaix.