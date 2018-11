DIRECT - Les défenseurs de la maternité du Blanc manifestent à Paris

Paris

Partis du Blanc, et après des arrêts à Châteauroux et Vierzon, deux cars sont montés à Paris ce mercredi matin. Les défenseurs de la maternité du Blanc vont mumplier les actions dans la capitale. Des "happenings" à la fois "festifs, visuels et non violents" sont prévus ainsi que des rencontres avec des élus ou des personnalités qui soutiennent leur combat. Des servantes écarlates sont également du voyage.

Suivez en direct cette mobilisation parisienne :

15h56 : Anncik Gombert a pu s'approcher pour remettre à un représentant du ministère la lettre adressée à Agnès Buzyn. La maire du Blanc a ensuite répondu aux questions des journalistes

Annick Gombert maire du Blanc, répond aux questions des journalistes après avoir remis sa lettre © Radio France - Sarah Tuchscherer

Pas question de voir la ministre... © Radio France - Sarah Tuchscherer

15h45 : Annick Gombert, maire du Blanc tente de parlementer avec un policier

Annick Gombert maire du Blanc avec à ses cotés (droite) le député François Jolivet (EM) entourés de "servantes écarlates" © Radio France - Sarah Tuchsherer

Arrivé devant le ministère de la Santé le collectif @cpasdemain est bloqué par les CRS. Il venait remettre une lettre à Agnès Buzyn. #MaterniteduBlancpic.twitter.com/HqhRn47tF9 — France Bleu Berry (@FB_Berry) November 21, 2018

15h38 : Les manifestants montés à Paris voulaient rencontrer la ministre Agnès Buzyn pour lui remettre une lettre...il sont bloqués à quelques mètres du ministère par les CRS

"On ne passe pas" Les manifestants sont arrêtés par un cordon de policiers © Radio France - Sarah Tuchscherer

15h03 : Les défenseurs du "Blanc" prennent la direction du ministère de la santé

Le départ du collectif @cpasdemain vers le ministère de la Santé. Il va remettre une lettre à Agnès Buzyn l'invitant à venir visiter la Brenne #MaterniteduBlancpic.twitter.com/bMC2GH70oa — France Bleu Berry (@FB_Berry) November 21, 2018

14h55 : Danielle, manifestante n'aurait pas manqué ce rendez-vous à Paris....elle est de toutes les mobilisations depuis le début !

Pour la défense de la maternité du Blanc, Danielle es toujours là ! © Radio France - Sarah Tuchscherer

13 h40 : Les manifestants montés à Paris font une pause déjeuner sur l'esplanade des Invalides

Les manifestants reprennent des forces avant de nouvelles actions © Radio France - Sarah Tuchscherer

13h30 : Les "servantes écarlates", toujours impressionnantes, devant l'Assemblée Nationale

Les servantes écarlates toujours mobilisées © Radio France - Sarah Tuchscherer

13h25 : Une demi douzaine de députés dont François Ruffin (au 1er plan) sont venus à la rencontre du collectif, parmi eux également les députés de l'Indre François Jolivet (EM) et Nicolas Forissier (LR)

Les députés, dont François Ruffin de la France Insoumise (au 1er plan) sont allés à la rencontre du collectif © Radio France - Sarah Tuchscherer

Aux côtés de tous ceux qui ont fait la route depuis l’#Indre jusqu’à Paris pour défendre la #maternitéduBlanc. Depuis le début, la gestion de ce dossier est en dessous de tout et le manque de considération de la part des pouvoirs publics est alarmant. pic.twitter.com/QRu3yW5Ohv — François Jolivet (@FJolivet36) November 21, 2018

13h20 : 2e action devant l'assemblée nationale et en chantant

L'hymne du collectif @cpasdemain repris en choeur devant l'Assemblée nationale à Paris pour défendre la #materniteleblancpic.twitter.com/jixvv1uv0W — France Bleu Berry (@FB_Berry) November 21, 2018

12h50 : Les manifestants arrivent devant l'Assemblée Nationale. François Ruffin, député de la France Insoumise doit les rejoindre

Arrivée devant l'asemblée nationale © Radio France - Sarah Tuchscherer

12h : Les manifestants arrivent au parc des expos de la portes de Versailles où se déroule le cogrès des maires. Les défenseurs de la maternité du Blanc on tenté en vain d'entrer mais des CRS les en ont empêchés. Ils se sont alors allongés sur les trottoirs, entourés par les servantes écarlate.

Couchés sur le parvis du parc des expos portes de Versailles © Radio France - Sarah Tuchscherer

Les défenseurs de la #maternitédublanc sont arrivés à Paris devant le congrès des maires de France pic.twitter.com/TY1ujSd9kY — France Bleu Berry (@FB_Berry) November 21, 2018