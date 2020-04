DIRECT - Les informations au 34è jour de confinement en Isère

34è jour de confinement en Isère. Cette après-midi, le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'exprimeront pour expliquer, notamment, le déconfinement à venir et la gestion de la crise. Toutes les informations iséroises du jour sont à retrouver ici.

9h48. Eux aussi sont en première ligne et pleinement mobilisés pendant le confinement. Le 7e BCA participe à "l'opération Résilience" et livre du matériel de protection aux soignants des EHPAD de Grenoble.

9h37. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que les forces de l'ordre s'efforcent de faire tous les jours depuis le début du confinement. La gendarmerie nationale peut même compter sur l'appui des forces aériennes pour faire respecter le confinement.

9h19. On vous en avait déjà parlé, la carte interactive "Ça reste ouvert" peut vous aider à trouver un commerce ouvert à côté de chez vous pendant le confinement. Il existe aussi une version mobile à télécharger sur les différentes plateformes d'applications pour smartphones.

C'est dimanche, souvent le jour pour aller faire un tour au marché du coin. On vous propose aussi un autre outil numérique très pratique, notre carte pour tout savoir des marchés maintenus en Isèreavec les jours et les horaires d'ouvertures ainsi que les producteurs présents. Il n'y a plus qu'a zoomer sur la carte pour savoir si le marché à côté de chez vous est maintenu.

9h00. Vous souhaitez devenir les sujets d'études des historiens de demain ? Les archives départementales de l'Isère recherchent des témoignages sous divers formats pour constituer un fond spécial confinement.

8h35. Depuis le début du confinement, on découvre chaque jour de nouveaux secteurs d'activités impactés par le coronavirus. Les centres équestres sont aussi dans la liste. Sans cours d'équitation et aucun revenus, les propriétaires voient flous pour l'avenir. Véronique Pueyo vous explique la situation en détail dans cet article.

Malgré le confinement, les professionnels continuent de prendre soin de leurs chevaux. - CRE Auvergne Rhône Alpes

8h20. Le rappel du bilan de l'Agence Régionale de Santé pour la journée de samedi : en Isère, il y a actuellement 247 patients atteints par le coronavirus hospitalisés, 65 décès et 291 retours à domicile.

Des chiffres à prendre avec précaution le weekend car les remontées peuvent être partielles. Les données seront ensuite actualisées en début de semaine.

8h15. Bonjour et bienvenue dans ce direct en Isère. Comme chaque jour, nous nous efforçons de vous informer de la meilleure manière, mais aussi de vous (re)donner le sourire en cette période de confinement. Aujourd'hui, 34è jour cloîtré à la maison, pour la sécurité de tous. #RestezChezVous. Ce qu'il se passe en Isère, c'est ici.