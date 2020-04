DIRECT - Les informations en Isère en ce 33è jour de confinement

L'essentiel

Le direct en Isère

9h30. Les annulations de festivals cet été en Isère continuent. Après "Jazz à Vienne", c'est un autre festival viennois, Les Authentiks, qui est annulé. Cette 17è édition devait avoir lieu le 18 juillet au théâtre antique de la ville. Les organisateurs ont d'ores et déjà donné rendez-vous en 2021.

8h55. Un collectif grenoblois se lance dans la création d'une "oeuvre planétaire et éphémère" avec des selfies pour faire le portrait d'une planète confinée ! C'est l'idée de Radio Covid-19 Berriat. Pour participer, rien de plus simple. Envoyez une photo de vous (en compagnie de vos proches pour ceux qui le souhaitent) et déposez là en ligne. L'album sera ouvert à partir de demain à 19h19 et ce jusqu'à lundi à 20h20.

8h30. La Gendarmerie de l'Isère est toujours mobilisée pour faire respecter le confinement dans le département et peut compter sur l'appui d'une surveillance aérienne pour guider les agents au sol.

8h20. Le rappel du bilan de l'Agence Régionale de Santé pour la journée de vendredi : en Isère, il y a actuellement 255 patients atteints par le coronavirus hospitalisés, 62 décès et 270 retours à domicile.

8h15. Bonjour et bienvenue dans ce direct en Isère. Le soleil est encore au rendez-vous ce matin. Certains amoureux de la nature en profitent pour observer et photographier les oiseaux. Une activité encouragée par la Ligue de Protection des Oiseaux en cette période de confinement.