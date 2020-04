DIRECT : Les infos de l'Isère confinée pendant le dimanche de Pâques

L'essentiel

9h50. La chasse aux oeufs peut commencer :-)

Chasse aux oeufs confinée dans un jardin de Bourgoin-Jallieu © Radio France - Céline Loizeau

9h45. Les cloches sont passées ! Des cloches contaminées elles-aussi par le coronavirus sur le dessin del'auteur de BD isérois Gilbert Bouchard, confiné chez lui à Meyrieu-les-Etangs..

Des cloches bien particulières pour ce dimanche de Pâques 2020 - Gilbert Bouchard

9h30. Des chiffres de mortalité qui posent question au mois de mars en Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont supérieurs à ceux de mars 2019, bien sûr à cause du coronavirus. Mais il y a aussi des dizaines de décès en plus qui ne sont pas inclus dans le bilan officiel de l'épidémie. C'est une enquête de David Valverde pour France Bleu.

9h15. Vous cherchez un marché ouvert en Isère ? France Bleu Isère vous propose une carte interactive actualisée des marchés ouverts en respectant les règles de sécurité sanitaire :5 commerçants ou producteurs maximum par marché, espacement de 5 mètres entre les étals, espacement de 1,5 mètre entre les clients, espacement d’1 mètre entre le client et l’étal, et les clients ne se servent pas eux-mêmes.

9h00. On voit plus de SDF dans les rues de Grenoble en cette quatrième semaine de confinement. Pourquoi ? Le président de l'association Point d'eau l'explique ce matin sur France Bleu Isère : ils se déplacent plus pour aller sur les lieux d'hygiène et de distribution alimentaire. Et ils sont plus nombreux parce qu'ils ont perdu leur petit boulot à cause du confinement.

Richard Diot, président de l'association Point d'Eau Copier

8h45. Pour ce dimanche de Pâques, si vous voulez assister à une messe sur internet, allez voir sur le site du diocèse de Grenoble-Vienne . L'évêque Guy de Kérimel célébre une messe sur Facebook live à 10h30 depuis la Cathédrale Nôtre-Dame de Grenoble déserte. Mais il y a aussi des messes dans les paroisses. Guy de Kérimel n'imaginait pas qu'il ferait un jour une messe sur internet !

Monseigneur Guy de Kérimel, êveque du diocèse de Grenoble-Vienne Copier

8h35. Le confinement est plus que jamais nécessaire car "l’épidémie reste donc toujours très active", a rappelé Jérôme Salomon., le directeur général de la santé en donnant les chiffres hier soir : quelques 31.320 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2.044 nouvelles admissions ces dernières 24 heures. "C’est encore une hausse, malgré beaucoup de sorties.

8h30. Bonjour, bienvenue dans ce direct de Pâques. Des infos en temps réel pour vous accompagner pendant ce dimanche ensoleillé mais toujours confiné.