DIRECT - Réactions dans la Loire et la Haute-Loire aux mesures contre le coronavirus

La France traverse la plus grave crise sanitaire depuis un siècle selon Emmanuel Macron. Le Chef de l’État face aux Français hier soir pour annoncer des mesures déjà massives pour réduire au maximum l'impact du coronavirus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermées à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre. Les entreprises qui le peuvent doivent permettre à leurs salariés de travailler à distance. Quand c'est impossible ils resteront à la maison pour garder les enfants et seront indemnisés. L'idée est de limiter la propagation du Covid 19 pour ne pas engorger les hôpitaux et pour pouvoir soigner correctement les malades. Les élections municipales dont le 1er tour est prévu dimanche sont bel et bien maintenues. Conséquences dans le sport : la Ligue de Football Professionnel se réunit à 10h ce matin et pourrait annoncer la suspension de la Ligue 1.

L'épidémie a déjà fait plus de 61 morts en France et près de 3 000 malades (43 dans la Loire 5 en Haute-Loire).

"La continuité pédagogique est une inquiétude", Romain Allard

Romain Allard, secrétaire départemental du SNES : "C'était une décision incontournable. La mise en place des gestes barrières était devenue compliquée. 1 mètre entre chaque élève c'est impossible. L'accès aux toilettes est compliqué dans les établissements scolaires. Il fallait éviter que nos établissements deviennent des foyers de contamination. La continuité pédagogique est une inquiétude. A distance c'est plus compliqué. L'équipement numérique n'est pas le même pour tous."

"Nous appliquerons à la lettre toutes les préconisations du chef de l’État", Gael Perdriau

Gaël Perdriau, maire LR de Saint-Étienne : "Nous avons anticiper l'organisation des élections. Tous les électeurs pourront dans des conditions sanitaires sécurisées venir remplir leur devoir de citoyen. Nous appliquerons à la lettre toutes les préconisations du chef de l’État de manière à faciliter la vie des Stéphanoises et des Stéphanois."

"Il ne faut pas qu'en plus de la crise sanitaire nous traversions une crise économique", Pierrick Courbon

Pierrick Courbon, candidat socialiste à Saint-Étienne : "Il n'y a pas de place pour la polémique aujourd'hui. La priorité c'est la protection de l'ensemble de la population, l'ensemble des Français. J'espère que au niveau local nous pourrons nous montrer proactifs pour agir en complément de ces mesures nationales pour le soutien à nos entreprises et nos commerçants qui vont être durablement impactés. Il ne faut pas qu'en plus de la crise sanitaire nous traversions une crise économique et sociale dont nous aurions du mal à nous relever."

"S'il y a des dépenses en trop, ce n'est pas grave", Olivier Longeon

Olivier Longeon, candidat EELV à Saint-Étienne : "Derrière ces mesures il y en aura d'autres encore plus importantes à prendre, du type des mesures italiennes, et c'est normal. Il faut que tout le monde fasse attention, que tout le monde respecte les consignes. Il en va de notre équilibre et de la santé de nos ainés. L'Europe prend les bonnes décisions. Comme l'a dit Emmanuel Macron, la priorité des priorités c'est de sauver l'Europe et les Européens. S'il y a des dépenses en trop, ce n'est pas grave."

"C'est inquiétant d'un point de vue budgétaire", Sophie Robert

Sophie Robert, candidate RN à Saint-Étienne : "Je n'ai jamais eu l'occasion de le dire mais là j'ai trouvé que M. Macron a eu la stature d'un chef d’État. Il était rassurant. Je suis contente que mon président de la République ait cette attitude là. Par contre dans la 2e partie de son allocution, quand il promet qu'il n'y aura pas d'incidence sur l'économie parce que l’État va tout prendre en charge, quand on sait l'immense dette de la France, je ne sais pas comment il va financer tout cela. C'est inquiétant d'un point de vue budgétaire."