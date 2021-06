DIRECT VIDÉO - Suivez la nouvelle sortie dans l'espace de Thomas Pesquet

L'astronaute Thomas Pesquet va effectuer sa quatrième sortie dans l'espace ce dimanche 20 juin. Un événement à suivre dans un direct vidéo réalisé et commenté en français par l'Agence spatiale européenne et par le Centre national d'études spatiales.

Vous allez peut-être vous rendre à la boulangerie, aux bureaux de vote ou dans votre famille ce dimanche. Lui va de nouveau sortir dans l'espace. L'astronaute français Thomas Pesquet va effectuer sa deuxième sortie de la Station spatiale internationale en une semaine, sa quatrième au total. Il était déjà allé dans l'espace mercredi, pendant sept heures, pour une mission troublée par plusieurs contretemps et dont les objectifs n'avaient pas pu être totalement remplis.

Avec son co-équipier américain Shane Kimbrough, Thomas Pesquet doit donc sortir une deuxième fois de l'ISS pour continuer l'installation de nouveaux panneaux solaires, destinés à augmenter les capacités de production d'énergie de la station.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une quatrième sortie extra-véhiculaire

Thomas Pesquet comptabilise désormais 19 heures et 47 minutes passées en sortie spatiale. La sortie de ce dimanche sera la huitième pour Shane Kimbrough, et la 240ème dans l'histoire de l'ISS, qui file en orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre.

Ces sorties sont à chaque fois des épreuves physiques et mentales. "Une EVA [sortie extra-véhiculaire NDLR] revient à courir un 100 mètres sur la durée d'un marathon", a expliqué à l'AFP Hervé Stevenin, chargé de l'entraînement à ces sorties pour l'Agence spatiale européenne (ESA). "Travailler en scaphandre est extrêmement difficile. Tous les sens sont limités, on manque de dextérité avec les gants : tenir un outil, c'est comme presser une balle de tennis, des centaines de fois pendant six heures", a décrit l'instructeur.