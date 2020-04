DIRECT - Toutes les informations en ce 19e jour de confinement en Isère

19e jour de confinement en Isère. Plus que jamais, #RestezChezVous. Le bilan sanitaire s'alourdit avec 32 décès liés au coronavirus, le quotidien d'une infirmière libérale en Chartreuse et un site internet pour calculer la zone des "1km" pour courir... Toutes les informations en Isère, c'est ici.

Gants, autorisation de déplacement et gel hydroalcoolique, crise du coronavirus

L'essentiel

Le direct en Isère

9h15. En général, Avril rime avec retour des allergies. Normal, c'est le printemps. Même en période de confinement, il n'y a pas d'exception et le département de l'Isère présente un risque élevé, notamment à cause d'une concentration forte de pollens de bouleaux.

8h50. Les professions libérales sont aussi en première ligne face à la crise sanitaire actuelle. C'est le cas des infirmiers et infirmières, en particulier dans les zones reculées. Notre journaliste, Véronique Pueyo, a rencontré l'une d'entre elles, Manu, qui exerce depuis 25 ans dans la vallée des Entremonts en Chartreuse.

8h25. Il y aura bien des marchés ce week-end pour les communes de la métropole de Grenoble. La liste, soumise à des modifications, est à retrouver ici.

Un maintien obtenu par dérogation préfectorale et qui oblige certaines règles : 5 commerçants ou producteurs maximum par marché, un espacement de 5 mètres entre les étals, de 1,5 m entre les clients et d’1 m entre le client et l’étal.

8h10. Comment faire son footing sans se prendre la tête avec la règle du kilomètre à ne pas dépasser autour de chez soi ? Et bien Maxime Girard, ingénieur à Fontaine, a crée le site internet covidradius.info, pour montrer concrètement jusqu'où on peut aller faire son sport journalier. Avec un succès fou : plus de 40.000 connexions depuis son lancement. Antonin Kermen vous explique tout dans cet article.

8h00. La Poste ouvre 39 bureaux ce matin (au lieu de 26 ces derniers jours) pour accueillir ses clients allocataires des prestations sociales. Ces allocations peuvent être retirées en espèces via les distributeurs automatiques de billets de la Banque Postale, et, à partir de lundi 6 avril dans les bureaux de poste ouverts, car la CNAF a décidé d'avancer le versement des prestations sociales de quelques jours. La Poste rappelle néanmoins qu'il faut limiter ses déplacements dans les bureaux au strict minimum.

7h50. Le dernier bilan de l'ARS fait état de 32 décès en Isère dont 11 résidents en EHPAD. En tout, 202 personnes ont été infectées et 108 ont pu regagner leurs domiciles après avoir été hospitalisées.

7h30. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct en Isère. 19e jour de confinement, #RestezChezVous. Toutes les informations utiles et pratiques près de la maison, c'est ici.