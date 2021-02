DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez la conférence de presse de Jean Castex (18h)

Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse ce jeudi à 18h et des "mesures rapides et fortes" pourraient être annoncées. La situation sanitaire "est très préoccupante dans une dizaine de départements". Suivez la conférence de presse en direct sur France Bleu.

La situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus est "très préoccupante dans une dizaine de départements", a déploré mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres. Le Premier ministre Jean Castex doit faire le point sur la situation sanitaire ce jeudi et pourrait annoncer "des mesures rapides et fortes". Les régions Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) suscitent de vives inquiétudes. Des confinements territoriaux les samedis et dimanches, à l'image de ce qui a déjà été décidé dans les Alpes-Maritimes, pourraient notamment être mis en place. "Nous pourrons le faire dans d'autres territoires si cela s'avérait nécessaire", a avancé le porte-parole du gouvernement mercredi. "Notre ligne de conduite n'a pas changé : d'abord des ripostes ciblées, des mesures de freinage précises et les étendre si cela est nécessaire", a-t-il ajouté.

