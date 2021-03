Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran s'expriment ce jeudi à partir 19 heures pour faire un point sur la situation sanitaire en France et annoncer des mesures supplémentaires pour limiter la propagation du Covid-19 en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.

DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran (19h)

De nouvelles mesures devraient être annoncées par le Premier ministre et le ministre de la Santé en Île-de-France et dans les Hauts-de-France

Après le conseil de défense sanitaire d'hier, le Premier ministre et le ministre de la Santé font le point ce jeudi, à partir de 19 heures, sur la situation sanitaire en France. Alors que toute la France est sous couvre-feu et quelques zones confinées le week-end (le Pas-de-Calais et le littoral des Alpes-Maritimes), l'exécutif a tout fait pour retarder des restrictions supplémentaires.

À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé que le gouvernement s'apprêtait à prendre "des mesures supplémentaires" pour "les territoires les plus touchés" par l'épidémie de coronavirus, c'est-à-dire l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

Pour sortir de la crise, la France mise sur la vaccination de masse, freinée depuis lundi par la suspension surprise du vaccin d'AstraZeneca, dans le sillage de certains de ses voisins européens. Le gouvernement pourra cependant compter sur l'avis favorable que l'Agence européenne du médicament a rendu ce jeudi sur le vaccin pour relancer sa campagne de vaccination avec AstraZeneca, portée notamment par les médecins et les pharmaciens. Sur plus de 5,2 millions de premières doses injectées en France, 1,3 million proviennent d'AstraZeneca, les autres des vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna.

La France a atteint un nouveau record de contaminations depuis le mois de novembre ce mercredi avec plus de 38 000 nouveaux cas de contamination. Au total, 4.246 malades du Covid-19 sont en réanimation ce jeudi.