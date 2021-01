DIRECT VIDEO - Coronavirus : suivez la conférence de presse du gouvernement à partir de 18h

Le Premier ministre et six ministres doivent annoncer de nouvelles mesures de restriction visant à endiguer l'épidémie de Covid-19 lors d'une conférence de presse ce jeudi à 18h00. Le couvre-feu avancé à 18h00 pourrait être généralisé à tout le pays. Suivez la conférence de presse sur francebleu.fr.

Alors que la vaccination entre dans une nouvelle phase avec l'ouverture des inscriptions aux plus de 75 ans, l'exécutif doit annoncer de nouvelles restrictions face à l'épidémie de Covid-19 ce jeudi à 18h, lors d'une conférence de presse. Jean Castex sera entouré de six ministres : Olivier Véran (Santé), Jean-Michel Blanquer (Education nationale), Bruno Le Maire (Economie et Finances), Elisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur). Le couvre-feu avancé à 18h00 pourrait être généralisé à tout le pays. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déjà annoncé un protocole visant à tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois pour dépister le Covid-19.