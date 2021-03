DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez la conférence de presse du gouvernement

Le Premier ministre Jean Castex fait le point sur la situation sanitaire ce jeudi à 18h. 20 départements du Nord, de l'Ile-de-France, de l'Est et du Sud-Est sont placés en "surveillance renforcée". Des confinements territoriaux les samedis et dimanches, à l'image de ce qui a déjà été décidé dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque, pourraient notamment être mis en place à partir du 6 mars. "Le virus circule très activement partout sur le territoire", a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mercredi à l'issue du Conseil des ministres. "Toute la France n'est pas touchée de manière homogène : il y a une situation hétérogène qui appelle évidemment une réponse différenciée dans une vingtaine de départements en raison d'une situation particulièrement préoccupante." Le couvre-feu est en vigueur dans toute l'Hexagone depuis la mi-janvier et les lieux culturels, les bars et les restaurants, sont fermés depuis quatre mois.

Suivez la conférence de presse à partir de 18h