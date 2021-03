DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez la conférence de presse du gouvernement à partir de 18h

Le ministre de la Santé Olivier Véran tiendra ce jeudi à 18h sa conférence de presse hebdomadaire sur la situation sanitaire du pays. Trois nouveaux départements - le Rhône, la Nièvre et l'Aube - devraient s'ajouter aux territoires sous restrictions renforcées pour freiner la propagation du Covid-19. Alors que le nombre de malades à l'hôpital augmente et que les capacités de réanimation sont déjà saturées dans certaines régions, épidémiologistes et soignants réclament un renforcement des mesures, voire un confinement strict. La barre des 200.000 nouveaux cas de Covid a été dépassée la semaine dernière, une première depuis début novembre. "Dans les 15 prochains jours, ce qui est certain c'est que la pression sanitaire va augmenter" sur les hôpitaux, a reconnu Olivier Véran, dans l'émission Quotidien (TMC) mercredi soir. Face à la situation, des élus demandent notamment la fermeture des écoles. Pour l'heure, le gouvernement s'y refuse. "Quand on ferme, c'est qu'on n'a vraiment plus le choix", a déclaré le ministre sur le plateau de Quotidien, estimant qu'il faudrait "une grosse semaine pour commencer à mesurer l'efficacité" des nouvelles mesures sanitaires, soit la "fin du week-end ou début de semaine prochaine".

