DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez la conférence de presse du gouvernement à partir de 18h00

Le Premier ministre Jean Castex tient ce jeudi à 18h une conférence de presse, en présence des ministres de l'Éducation et de la Santé, pour aborder les sujets des frontières, des écoles et de la campagne de vaccination. L'exécutif a confirmé la levée d'une partie des restrictions à partir du 3 mai.

Le Premier ministre Jean Castex renoue ce jeudi à 18h00 avec la conférence de presse hebdomadaire sur la situation épidémique. Il sera accompagné des ministres de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, de la Santé Olivier Véran et de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'exécutif doit notamment préciser dans quelles conditions va se dérouler la rentrée scolaire prévue le 26 avril dans les écoles, et le 3 mai en présentiel dans les collèges et lycées. Le protocole sanitaire devrait y rester identique à ce qu'il était avant les vacances de printemps, avec la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid constaté. Il sera doublé d'une vaste campagne de tests salivaires, a indiqué une source au sein de l'exécutif à l'AFP mercredi. Les sujets de la vaccination et des frontières doivent également être abordés.

L'exécutif a décidé de maintenir son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, malgré une décrue encore fragile de l'épidémie. La limite des 10 km sera levée le 2 mai au soir, a déjà confirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mercredi. La réouverture des terrasses et de lieux de culture, pour lesquels des jauges pourraient être instaurées, est prévue mi-mai.

Suivez la conférence de presse en direct à partir de 18h00

