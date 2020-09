VIDÉOS - Coronavirus : tests, restrictions... ce qu'il faut retenir des annonces du ministre de la Santé

Le ministre de la Santé Olivier Véran a fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France et les réponses du gouvernement, ce jeudi. De nouvelles restrictions sont attendues à Lyon et Nice et le port du masque sera désormais obligatoire pour les professionnels en crèches.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a tenue ce jeudi à 17h une conférence de presse, vouée à devenir hebdomadaire, pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Quatre mois après la fin du confinement, le nombre de contaminations progresse régulièrement (près de 10.000 en 24 heures selon les chiffres de mercredi soir). Plus préoccupant, cette hausse commence peu à peu à se ressentir sur les hospitalisations et la réanimation, c'est-à-dire les cas les plus graves.

Sur les sept derniers jours, 2.976 malades du Covid ont été hospitalisés et 508 admis en réa, dont 649 et 100 pour la seule journée de mercredi. Il y a un mois, on comptait quotidiennement environ 200 hospitalisations et une trentaine d'admissions en réa. Actuellement, 5.800 malades du Covid-19 sont hospitalisés et 796 sont en réa. Certes, on est très en-dessous des niveaux atteints lors du pic de l'épidémie, avec 7.000 malades en réa début avril. Mais la crainte est que ces chiffres montent avec quelques semaines de décalage sur les contaminations puis que les hôpitaux finissent par être débordés.

L'essentiel

De nouvelles restrictions sont attendues à Lyon et Nice et des restrictions "encore plus fortes" pourraient être prises à Marseille et en Guadeloupe.

Le port du masque est désormais obligatoire pour les professionnels en crèches.

Des mesures différenciées selon les territoires

"Nous constatons depuis plusieurs semaines une accélération de la circulation du virus" a indiqué le ministre de la Santé en préambule. Le taux d'incidence, soit le nombre de nouvelles contaminations par semaine, est notamment en hausse constante. "Il était de 83 sur 100.000 hier soir, contre 40 à la fin du mois d'août et 10 à la fin juillet", a précisé le ministre. "On ne se bat pas avec les mêmes armes et on connait mieux notre adversaire" a-t-il ajouté. "Nous avons de meilleures conditions d'hospitalisation, ce qui fait que les cas graves ne vont plus forcément en réanimation, car il n'est parfois plus nécessaire de les intuber".

La situation est également préoccupante à Lyon et Nice et le gouvernement a demandé aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes de prendre des mesures pour limiter la circulation du virus d'ici samedi. Des mesures "encore plus fortes", comme la fermeture des bars ou l’interdiction des rassemblements publics, pourraient aussi être prises à Marseille et en Guadeloupe "si la situation sanitaire ne s'améliore pas et si le nombre d'entrées en réanimation continue à croître" a indiqué Olivier Véran. "À Lille, Toulouse, Dijon, Rennes et Paris, les seuils critiques ne sont pas encore atteints".

Priorisation des tests

Conformément à ce qu'avait annoncé le Premier ministre Jean Castex, certaines personnes vont pouvoir être testées en priorité. Vingt centres pour les prélèvements prioritaires seront déployés en Ile-de-France et réservés de 8h à 14h à un public dédié, avec une capacité de 500 tests par jour a précisé Olivier Véran.

Cinq millions de tests antigéniques seront disponibles début octobre, et des opérations de dépistage vont être déployées "dans des hôpitaux parisiens" a aussi confirmé le ministre de la Santé.

Évolution du protocole dans les crèches et écoles

Le port du masque sera désormais obligatoire pour les professionnels en crèches a également annoncé Olivier Véran. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer détaillera prochainement les évolutions du protocole dans les crèches et écoles.