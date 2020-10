Coronavirus : nouvelles restrictions, mesures d’aide, ce qu’il faut retenir des annonces du gouvernement

Après Aix-Marseille et Paris, quatre nouvelles métropoles basculent en "zone d'alerte maximale" a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran lors de son point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19, ce jeudi soir. Il s'agit de Lille, Grenoble, Lyon, et Saint-Etienne. Concernant les vacances de la Toussaint, aucune restriction de circulation n'a été décidée, a indiqué le ministre.

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, a lui annoncé le renforcement de certaines mesures d'aide aux entreprises, comme le fonds de solidarité, ouvert à de nouveaux secteurs d'activité.

Quatre métropoles basculent en "zone d'alerte maximale"

"La situation sanitaire continue de se dégrader en France" indique Olivier Véran au début de son point hebdomadaire. Les métropoles de Dijon et Clermont-Ferrand passent ainsi en alerte renforcée dès samedi matin. Quatre métropoles basculent en zone d'alerte maximale : Lille, Grenoble, Lyon, et Saint-Etienne, qui présentent des indicateurs qui se sont dégradés, indique le ministre. La bascule sera effective à compter de samedi matin. Deux autres métropoles, Toulouse et Montpellier, font l'objet d'une vigilance particulière : "nous nous donnons quelques jours observation pour voir si la situation sanitaire se dégrade", indique le ministre. Ces villes pourraient basculer en "zone d'alerte maximale" d'ici lundi matin, si les indicateurs continuent de ce dégrader.

Cependant, "il y a aussi des signes d'améliorations dans plusieurs territoires", indique Olivier Véran. Ainsi, la Nièvre et le Morbihan quittent la "zone d'alerte". "On enregistre une amélioration sensible de la situation sanitaire à Nice. À Bordeaux, une inflexion positive a également été observée ainsi qu'à Rennes et Aix-Marseille" ajoute-t-il.

Le ministre de la Santé a appelé à la "responsabilisation" de tous. "Si vous souhaitez recevoir des amis, même si vous recevez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vous devez garder de la distance.Vous devez porter le masque et faire extrêmement attention autour de vous".

Alors que le plan blanc a été déclenché aujourd’hui dans les hôpitaux parisiens, le ministre de la Santé. a détaillé : "Le plan blanc, ça veut dire que la part de patients Covid en réanimation dans les hôpitaux franciliens augmente, et que la pression sanitaire est de plus en plus forte dans les hôpitaux parisiens et franciliens en général, obligeant à déprogrammer des soins".

Un renforcement du fonds de solidarité

Le ministre de l'Economie a ensuite pris la parole. Une présence symbolique dit-il, pour "conjuguer la lutte contre le virus, et le redressement de l'économie française". Il a annoncé un renforcement du fonds de solidarité. "Nous allons ajouter au total 75.000 entreprises éligibles au fonds de solidarité" explique Bruno Le Maire. Il était jusque-là "réservé depuis le mois de juillet aux secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport", et concernera désormais d'autres secteurs d'activité. "Je pense aux fleuristes. Je pense aux blanchisseries qui dépendent très directement de l'hôtellerie- restauration. Je pense aux bouquinistes des quais de Paris, puisqu'il y a moins de touristes à Paris aujourd'hui. Je pense aux arts de la table puisqu'il y a moins de restaurants ouverts. Je pense aux graphistes". Le fonds de solidarité, au départ réservé aux entreprises de moins de 20 salariés sera élargi aux entreprises jusqu'à 50 salariés annonce Bruno Le Maire.

Concernant le chômage partiel : "Toutes les entreprises des secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport pourront bénéficier d'une prise en charge du chômage par l'Etat à 100% avec zéro reste à charge entreprise jusqu'à la fin de l'année 2020", ajoute Bruno Le Maire.

Les entreprises fragilisées par les mesures de restriction feront l'objet d'exonérations de charges sociales. "Les entreprises fermées administrativement ou qui font l'objet de restrictions horaires, par exemple pour les bars, ou qui font une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sont exonérées de cotisations sociales jusqu'à ce que les mesures de restriction soient levées" indique le ministre. Les activités comme "la blanchisserie, les arts de la table pourront bénéficier de manière rétroactive des exonérations de charges sociales sur la période qui couvre le mois de février au mois de mai 2020".

Autre mesure d'aide aux entreprises, le système de prêt garanti par l'Etat, le taux "sera compris dans une fourchette entre 1 et 2,5%". indique-t-il.

Pas de restriction de circulation pour les vacances

Interrogé sur les vacances scolaires de la Toussaint, "nous n'avons pas pris la décision de limiter la circulation d'une métropole à une autre" répond Olivier Véran. "Nous ne sommes pas arrivés à une situation de diffusion du virus telle que nous l'avions connue au printemps dernier, lorsque des restrictions de circulation étaient prises". Cependant _"_il faut rester extrêmement prudent à l'heure où les vacances viennent"