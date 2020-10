DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez le point hebdomadaire d'Olivier Véran, ministre de la Santé, dès 18h

Le ministre de la Santé Olivier Véran doit faire le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France et les réponses du gouvernement à 18h00 depuis l'hôpital Bichat à Paris. Paris, Lyon, Lille et Grenoble devraient finalement échapper à de nouvelles restrictions sanitaires.

Le ministre de la Santé Olivier Véran doit s'exprimer à partir de 18h00 depuis l'hôpital Bichat à Paris, pour faire le point sur l'évolution de la situation sanitaire. Une semaine après un tour de vis contesté dans certaines villes, comme Marseille, pour lutter contre la progression du Covid-19, le gouvernement temporise et l'heure est à la concertation avec les élus locaux. Le Premier ministre Jean Castex a pris les devants en recevant à Matignon les maires et présidents de métropoles de Paris, Lyon, Lille, avant ceux de Toulouse et Grenoble.

Selon plusieurs sources interrogées par l'AFP, les grandes métropoles, dont certaines craignaient de rejoindre Marseille en zone d'alerte maximale, synonyme de fermeture totale des bars et restaurants, s'acheminent jeudi vers un statu quo, le temps d'évaluer l'efficacité des dispositions déjà annoncées la semaine dernière. Avec 12.845 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en 24 heures, le taux de positivité des tests atteint 7,6%, contre 4% début septembre.

Suivez le direct vidéo (à partir de 18h)