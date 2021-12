DIRECT VIDÉO - Covid-19 : suivez conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran ce lundi à partir de 19h

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiennent un point presse à Matignon, ce lundi à 19h après un Conseil de défense sanitaire qui a examiné la possibilité de nouvelles mesures anti-Covid. De source gouvernementale, il n'y a pas de grandes annonces à prévoir, l'idée étant surtout de mobiliser autour de la vaccination et des gestes barrières pour passer les fêtes de fin d'année, avec notamment le renforcement de la possibilité d'avoir recours au télétravail. Le nombre de nouveaux cas quotidiens se compte désormais en dizaines de milliers, avec 42.252 cas dimanche. Plus inquiétant, le nombre de patients hospitalisés en réanimation est aujourd'hui supérieur à 2.000, accentuant la pression sur les hôpitaux nombreux à avoir déclenché leur "plan blanc", dispositif qui permet la déprogrammation d'opérations non urgentes et de solliciter des renforts de personnels.

Suivez la conférence de presse en direct à partir de 19h