DIRECT VIDÉO - Covid-19 : suivez la conférence de presse du gouvernement à partir de 19h

Alors que le nombre de contaminations au Covid-19 continue de croitre en France, le Premier ministre et le ministre de la Santé doivent annoncer de nouvelles mesures ce lundi. Suivez la conférence de presse du gouvernement sur francebleu.fr à partir de 19h.

Conférence de presse Covid-19 en présence du Premier ministre, Jean Castex, et du ministre de la Santé, Olivier Véran, le 22 avril 2021.

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiennent une conférence de presse ce lundi à 19h depuis Matignon, à la suite d'un Conseil de défense sanitaire consacré à la pandémie de Covid-19. Plusieurs pistes sont envisagées par le gouvernement pour freiner la progression du virus dans le pays. La question de nouvelles restrictions, déjà adoptées par plusieurs pays voisins, se pose, alors que le nombre de contaminations explose. Plus de 100.000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi, un record depuis le début de la pandémie, et le taux d'incidence dépasse les 700 cas pour 100.000 habitants au niveau national.

Selon les informations de franceinfo, à ce stade, il n'est pas question d'imposer un couvre-feu pour le réveillon du Nouvel an mais le gouvernement a cependant demander aux maires et aux préfets d'éviter tout rassemblement et d'annuler les festivités prévues.

Suivez la conférence de presse à partir de 19h