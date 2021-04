DIRECT VIDÉO - Suivez l'arrivée de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale

La capsule Crew Dragon de SpaceX doit s'arrimer ce samedi matin à 11h10 à la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers entreront dans l'ISS à 13h15 pour une mission de six mois.

Après près de 24 heures de voyage, la capsule Endeavour de Crew Dragon doit s'amarrer au module Harmony de l’ISS ce samedi vers 11h10, heure de Paris. Une opération complexe, sachant que la Station spatiale internationale vole à 28.000 km/h. À bord, quatre astronautes : le Français Thomas Pesquet pour l'agence spatiale européenne (ESA), les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide. Ils sont tous déjà allés dans l'espace. L'ouverture de la porte pour que les quatre astronautes entrent dans l'ISS est prévue vers 13h15 et la cérémonie de bienvenue à bord de la station, vers 13h45.

Suivez l'arrimage et l'arrivée à bord de l'ISS en direct

Le décollage a eu lieu vendredi à 11h49 (heure de Paris) au centre spatial Kennedy, sous les applaudissements dans la salle de contrôle de SpaceX. "C'est génial d'être de retour dans l'espace", a lancé Shane Kimbrough lors de l'entrée en orbite.