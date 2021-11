Objectif Lune, travail intense et "douche chaude" : Thomas Pesquet s'exprime après son retour sur Terre

Après six mois dans l'espace, il s'est exprimé face à la presse pour raconter son expérience. L'astronaute français Thomas Pesquet, qui a amerri en Floride dans la nuit de lundi à mardi après six mois passés à bord de la Station spatiale internationale, a donné une conférence de presse ce vendredi matin, depuis l'agence spatiale européenne située à Cologne, en Allemagne. Voici ce qu'il faut en retenir.

La Lune, "ce qu'il y a de plus excitant"

Interrogé sur son désir d'aller très prochainement sur la Lune, exprimé ces derniers jours, Thomas Pesquet a confirmé sa volonté : "Aujourd'hui, toutes les agences sont d'accord pour retourner vers la Lune, mais de manière plus durable, pour des buts scientifiques", a-t-il précisé. "Une fois qu'on aura fait ça, on ira faire la même chose sur Mars", a-t-il ajouté.

"Si on demande l'avis de tout le monde, aller poser le pied sur la Lune, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Il n'y a pas eu d'Européens. Si on me donnait le choix à moi, je choisirais de poser le pied sur la Lune", a-t-il confié. L'objectif de l'agence européenne est d'envoyer un astronaute sur le sol lunaire avant 2030.

La douche chaude, premier plaisir sur Terre

Interrogé sur le premier plaisir qu'il a éprouvé à son retour sur Terre, Thomas Pesquet a répondu sans hésiter, "la douche chaude!". "Ça a l'air simple pour vous qui en prenez tous les jours, enfin j'espère, mais c'est un peu plus compliqué pour moi car tout ce qui est mouvement de la tête, après le voyage puis l'amerrissage, peut donner le vertige", a-t-il expliqué. Il a raconté avoir pris sa première douche sur un tabouret, car la station debout était compliquée immédiatement après le retour sur Terre.

La Station spatiale internationale, si on n'a rien à faire, c'est une prison avec une très belle vue

Interrogé sur un éventuel mal du pays en cas de mission plus longue, pour aller vers Mars par exemple, Thomas Pesquet a indiqué que ce qui le préservait du mal du pays, c'était "d'être occupé en permanence". Il a rappelé que les profils psychologiques sont sélectionnés pour supporter cet isolement de ses proches, mais aussi que le travail avait un rôle essentiel. "La Station spatiale internationale, si on n'a rien à faire, c'est une prison avec une très belle vue", a-t-il confié. "Ce qui nous sauve, c'est le travail. On est occupé en permanence, on a énormément de travail, de 7h30 à 20h le soir, et je m'en suis ajouté beaucoup avec les réseaux sociaux", a-t-il raconté.

Le rêve d'une "vraie grande nuit de sommeil"

Interrogé sur le prochain plaisir dont il rêvait, après la douche chaude du retour, l'astronaute a confié qu'il rêvait d'une "vraie grande nuit de sommeil, sans prélèvement de salive ou prise de sang à 6h du matin". Depuis son retour sur Terre, Thomas Pesquet, doit subir une batterie d'examens médicaux. "Ce ne sera pas tout de suite, mais ça va arriver", a-t-il assuré. Il a aussi confié avoir hâte de retrouver une plus grande liberté, de se libérer de son "emploi du temps minuté". J'ai un peu perdu la capacité de prendre des décisions par moi-même", a-t-il confié. "Je rêve de ne rien faire pendant deux heures", a-t-il souri.