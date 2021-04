DIRECT VIDÉO - Suivez le décollage de Thomas Pesquet pour la Station spatiale internationale

L'astronaute français Thomas Pesquet, 43 ans, s'envole ce 23 avril à 11h49 (heure française) vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'un vaisseau de Space X, en compagnie de trois autres astronautes. Prévu jeudi, le vol a été reporté de 24 heures à cause de la météo. La mission, baptisée "Alpha", doit durer six mois et a notamment pour objectif de faire progresser la recherche. Il s'agit de la deuxième mission de SpaceX vers la Station spatiale internationale depuis que les États-Unis ont repris les vols habités vers l'espace, et la première avec un Européen à bord. L'équipe d'astronautes sera chargée de mener de nombreuses expériences scientifiques, comme l'examen des effets de l'apesanteur sur les organoïdes cérébraux (de mini-cerveaux créés en laboratoire). Autre objectif important de la mission : la mise à niveau du système d'alimentation solaire de la station en installant des nouveaux panneaux compacts qui se déroulent comme un énorme tapis de yoga.



Regardez le direct à partir de 10h30

