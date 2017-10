DIRECT VIDÉO - Thomas Pesquet présente les résultats de ses expériences réalisées dans l'espace

Il est redescendu sur terre il y a quatre mois, après une mission de 196 jours dans l'espace, à bord de la station spatiale internationale. Thomas Pesquet est à l'Académie des sciences, ce mardi, à 15h, pour la présentation des résultats de ses expériences. Une conférence à suivre en direct ici.

Le 2 juin 2017, Thomas Pesquet était de retour sur terre, après une mission de 196 jours à bord de l'ISS, la station spatiale internationale. Un séjour très chargé, entre opérations de maintenance, photos du globe terrestre sous toutes ses coutures, mais aussi et surtout, expériences scientifiques.

Quatre mois plus tard, l'astronaute français est à l'Académie des sciences, sous la coupole de l'Institut de France, pour présenter les résultats de ces expériences, développées par le Centre national d'études spatiales (CNES) et l'Inserm, sous l'égide de la NASA et de l'ESA.

Une conférence à suivre ci-dessous, ce mardi à partir de 15h