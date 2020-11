"Nous ne sommes pas encore à un niveau de saturation comme dans d'autres régions françaises, mais on sent bien que l'épidémie monte", prévient Danielle Portal, directrice du CHU d'Amiens, invitée de France Bleu Picardie Matin ce vendredi.

Covid-19 : au CHU d'Amiens, "pas encore de saturation" mais une "situation de plus en plus tendue"

D'après Danielle Portal, directrice du CHU d'Amiens, invitée de France Bleu Picardie Matin ce vendredi, "la Somme est un peu épargnée [par la 2e vague de coronavirus], pour autant la situation évolue rapidement". "Nous ne sommes pas encore à un niveau de saturation comme dans d'autres régions françaises, mais on sent bien que l'épidémie monte et effectivement, la situation devient de plus en plus tendue", analyse-t-elle.

"Nous arrivons quand même au bout de nos capacités"

Au CHU d'Amiens, il y a 25 patients atteints du coronavirus en réanimation sur une capacité totale dans l'établissement de 66 lits de réanimation . Ces lits "sont aujourd'hui complets (...) Nous allons ouvrir 5 lits de réanimation la semaine prochaine, nous allons en ouvrir un peu la semaine suivante. Mais nous arrivons quand même au bout de nos capacités", explique la directrice du CHU. Depuis mercredi, le CHU a accueilli 8 patients de la métropole lilloise, zone dont les hôpitaux sont saturés.

L'une des "soupapes de sécurité" est la collaboration avec les établissements privés d'Amiens "qui sont pour l'instant un peu moins tendus que nous", poursuit-elle. Trois patients Covid en réanimation, "les moins lourds", ont été transférés du CHU vers la clinique Victor Pauchet mardi et mercredi.

Il y a par rapport à cette épidémie une fatigue morale - Danielle Portal

D'après la directrice, les personnels hospitaliers ressentent "une certaine lassitude par rapport à cette situation dont on voit bien qu'elle se reproduit, aujourd'hui à un niveau élevé". "Il y a par rapport à cette épidémie une fatigue morale, il y a quelque chose dont nous on ne voit pas le bout", conclut Danielle Portal qui appelle les Samariens à respecter le confinement et les gestes barrières.