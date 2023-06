Disparition du sous-marin Titan : l'Ifremer de La Seyne-sur-Mer envoie une équipe de sauvetage

C'est une opération de sauvetage extrêmement urgente. L'institut français Ifremer a dérouté son navire Atalante, équipé d'un robot sous-marin pour grande profondeur, vers le site de l'Atlantique Nord où a disparu le sous-marin Titan qui partait visiter l'épave du Titanic. L'annonce a été faite ce mardi par le secrétaire d'État chargé de la Mer.

L'Atalante , en mission, devrait arriver sur la zone ce mercredi vers 20h (heure française), avant que des opérateurs dépêchés depuis Toulon ce mardi fassent plonger le robot Victor 6000 vers l'épave, qui se trouve à près de 4.000 mètres de profondeur. "Le temps de mobiliser le personnel en urgence et de regrouper le matériel nécessaire, une équipe de Genavir, filiale de l’Ifremer en charge des opérations à la mer, a quitté Toulon ce midi et rejoindra l’ Atalante mercredi soir ou jeudi matin. Elle pourra alors opérer Victor 6000 pour porter assistance à l’équipage du sous-marin en détresse", détaille l'Ifremer dans un communiqué.

Une autonomie de quelques dizaines d'heures

Le sous-marin disparu avait entamé sa plongée dimanche avec un équipage de cinq membres et une autonomie de 96 heures. Le contact avec l'engin, mesurant environ 6,50 mètres, a été perdu moins de deux heures après le départ, selon les autorités.

Les garde-côtes américains ont alors dépêché deux avions dans la zone de recherches dans l'Atlantique Nord, et leurs homologues canadiens ont déjà mobilisé un avion et un navire. Les recherches, en surface et sous l'eau, s'étendent sur environ 1.450 km à l'est de Cape Cod. "C'est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone", a déclaré le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains, lors d'une conférence de presse à Boston lundi.

Parmi les occupants, figure l'homme d'affaires britannique Hamish Harding, 58 ans, qui avait fièrement annoncé dimanche sur Instagram sa participation à cette excursion de l'extrême. L'ancien officier de marine Paul-Henri Nargeolet , 77 ans, grand spécialiste français de l'épave du Titanic, est aussi du voyage, a confirmé sa famille à BFMTV. Également à bord pour cette plongée à 250.000 dollars la place, selon le site de son organisateur américain OceanGate Expeditions , un important magnat pakistanais Shahzada Dawood, vice-président du conglomérat Engro, monté avec son fils Suleman, selon la famille.

"Pour l'instant, le contact a été perdu avec l'engin submersible et il y a peu d'information disponible", a précisé dans un communiqué la famille de cette grande fortune pakistanaise.