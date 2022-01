Dispositif d'installation en Isère : 70 médecins aidés, 60 à venir

Le dispositif "Isère Médecins" a été mis en place en 2017 par le Conseil départemental. En Isère plus de la moitié des médecins généralistes ont plus de 55 ans.

Elle se dit fatiguée par la crise du Covid, mais heureuse d'avoir pu s'installer dans un cabinet médical de Meylan il y a un an et demi. Lola Daudel venait de terminer ses études quelques mois plus tôt. Pour elle le dispositif "Isère Médecins", qui vise à lutter contre les déserts médicaux en favorisant l'installation de jeunes généralistes, a été "un facilitateur et un accélérateur". Meylan, un désert médical ? _"Quand on reçoit six appels par jour pour demander si on prend encore des nouveaux patients et qu'on n'est pas en mesure de dire oui à tout le monde, alors oui c'est un désert médical"_lance la trentenaire. Car sa patientèle ne se limite pas à Meylan - elle qui croyait devenir médecin "de quartier" : l'un de ses patients habite à Séchilienne, soit à 30 kilomètres de son cabinet !

Le Docteur Lola Daudel a bénéficié de ce dispositif © Radio France - Lionel Cariou

Bourse d'étude et aide à l'installation

De fait selon les chiffres fournis par le Département, l'Isère compte 1.200 généralistes pour 1,2 millions d'habitants. Et plus de la moitié de ces médecins ont plus de 55 ans - et partiront donc à la retraite dans un futur proche. L'ensemble du territoire est concerné par ce problème démographique mal anticipé, pour Laure Daudel. Le Département a identifié des zones tendues, des déserts médicaux ou en voie de désertification. Des aides sont donc prévues pour ceux et celles qui s'y installent. "Isère Médecins" prévoit une aide de 56.000 euros durant la scolarité des étudiants qui s'engagent à travailler après leurs études au moins 570 jours dans l'une de ces zones identifiées. Et10.000 euros pour un jeune médecin diplômé qui choisit de travailler dans ces communes.

"Un bilan très satisfaisant" depuis 2017 pour Jean-Pierre Barbier, président du Conseil départemental de l'Isère, "puisqu'aujourd'hui on a 80 étudiants boursiers qui viendront s'installer dans le département (19 l'ont déjà fait, une trentaine d'internes sont en stage, et les autres arriveront dans les 4 à 5 ans à venir). Et puis ce dispositif a aussi permis l'installation de 52 médecins. Donc vous voyez : on est à 130 médecins qui ont ou vont s'installer en Isère dans les années à venir."