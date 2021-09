Dispute autour de la maison de santé à Sablé-sur-Sarthe

La mairie et les professionnels s'opposent sur le lieu d'implantation de la future maison de santé à Sablé-sur-Sarthe. Des médecins retraités ont lancé une pétition pour soutenir la position de leurs collègues. Elle a déjà recueilli plus de 4700 signatures.

Pour les professionnels, l'ancienne école Gambetta à Sablé-sur-Sarthe est le lieu idéal pour accueillir la maison de santé pluridisciplinaire du pays sabolien. Ils mettent en avant la superficie du site, ou bien son accessibilité, car les voitures circulent à double sens rue Gambetta. Mais le lieu est occupé par le conservatoire et il faudrait des travaux pour tout remettre en état.

"Il nous faut un bon bâtiment qui aura une durée de vie d'au moins trente ans, explique Jean-Francis Pelissier, cogérant de la maison de santé. Si pour cela nous devons attendre un ou deux ans de plus, ce n'est pas un problème."

Un autre projet proposé par la mairie.

Côté municipalité, le sujet agace. Nicolas Leudière propose un autre site pour la maison de santé, situé près de la gare. "Si on veut une maison de santé pluridisciplinaire et que ça aille vite, on a la lieu on a le site pour que tout commence très rapidement", insiste l'élu.

Mais le projet ne convainc pas les professionnels. "Le site est trop près de la gare, de ses nuisances sonores et électromagnétiques, détaille Jean-Francis Pelissier. Elles auraient une incidence par rapport à l'activité d'un cabinet de radiologie. Et il y a aussi tout l'environnement : il y a du passage autour d'une maison de santé, le projet proposé est dans une sorte de cul-de-sac."

Une réunion entre les élus et les professionnels est prévue d'ici quelques semaines.