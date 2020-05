Distribution de 1500 masques par les infirmiers et jeunes du quartier de la Californie, à Jarville

A l'approche du déconfinement, le 11 mai, les professionnels de santé du quartier de la Californie, à Jarville-la-Malgrange, en Meurthe-et-Moselle, ont entamé mercredi 6 mai la distribution de 1500 masques auprès de la population.

Un travail d'équipe

Ces protections ont été confectionnées par les couturières de l'association jarvilloise Kaléidoscope à base de matériel de récupération, et répondent aux normes Afnor, selon Olivier Babel, membre de l'équipe de soins primaires mobilisée. "Cette distribution est complètement autonome, insiste l'infirmier libéral. C’est une volonté et un travail du quartier, par le quartier et pour le quartier."

Le bassin de population du quartier de la Californie, à Jarville, est d'environ 1800 habitants. - L'équipe de soins primaires du quartier de la Californie.

Cette opération, réalisée au porte-à-porte par une quinzaine d'infirmiers et de jeunes du quartier, doit se terminer d'ici mardi. La mairie de Jarville prendra ensuite le relais, avec sa propre distribution de masques. Elle sera effectuée du 11 au 15 mai pour les personnes les plus vulnérables, puis du 19 au 20 pour le reste des administrés.

Ils font quoi les gens, du 11 au 19 mai ? Ils mettent un vieux slip ? Olivier Babel

Un retard qu'Olivier Babel et les autres infirmiers avaient anticipé. "On n’a pas voulu doubler qui que ce soit, mais nous, en tant que professionnels de santé, on galère depuis le début pour trouver nos équipements de protection. On était persuadé que cela n’allait pas être prêt et le présent nous donne raison."

Se préparer à une éventuelle deuxième vague

Mobilisés également dans la prise en charge des patients covid, avec la réalisation de tournées spécifiques, les infirmiers du quartier de la Californie se préparent désormais à affronter une éventuelle deuxième vague. "On va refaire un état des lieux et un petit stock de nos matériels, les comptabiliser et les mettre au propre", détaille Olivier Babel. Son équipe est à la recherche d’un pressing qui pourrait leur prêter son matériel de mise sous film transparent, pour constituer des kits à usage unique en cas de nouvelle flambée de l'épidémie.