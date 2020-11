Distribution de masques dans les écoles : des AESH oubliées dans la Drôme ?

Le syndicat SUD de la Drôme a envoyé mercredi 11 novembre un courrier au directeur académique et à la rectrice pour s'indigner de la situation de certains AESH qui n'ont pas reçu de masques distribués au personnel des écoles depuis deux semaines. "Comme d'habitude, les AESH sont oubliés de l'Éducation nationale", réagit Alix Poncelin, syndicaliste.

Selon le syndicat, au moins une quinzaine de ces personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap sont concernées dans six établissements du département notamment à Valence ou Crest. Les masques lavables distribués sont censés remplacer les masques DIM, toxiques pour la santé.

"Nos collègues AESH doivent donc acheter leurs propres masques ou alors, s'il en reste, on leur donne des masques jetables reçus dans les écoles au début de la crise, s'indigne Alix Poncelin. Elles font un travail difficile pour un salaire de 700 euros et ce sont elles qui sont le plus au contact des enfants." Le syndicat réclame des masques pour ces personnels. "Et des excuses", rajoute-t-elle.