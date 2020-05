Distribution de masques en Côte-d'Or : rendez-vous jeudi à Beaune

C'est ce jeudi 7 mai 2020, qu ce sera lancé à Beaune, la première étape de la distribution de masques en faveur de la population.

Elle aura lieu sur le parking Lorraine au bénéfice des personnes les plus vulnérables de 10 à 12h.

Les bénéficiaires devront venir munis d’une attestation de déplacement et d’un justificatif de domicile.

Puis dans un second temps, lundi et mardi prochain, la Ville de BEAUNE distribuera les 30 000 masques dont elle a fait l’acquisition sur 3 sites, à l’espace Beaune-Blanches-Fleurs, à l’Espace Beaune Saint-Jacques et à l’Annexe Lorraine, en priorisant toujours les personnes qui en ont le plus besoin.

Enfin, dans un 3ème temps lorsque la commande de masques lavables sera réceptionnée, une nouvelle distribution aura lieu.