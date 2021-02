Distribution des vaccins : "le Doubs et la Haute-Saône ne sont pas bien traités" selon Yves Krattinger

"Le Doubs et la Haute-Saône ne sont pas très bien traités", affirme le président du Conseil départemental de Haute-Saône, Yves Krattinger, en réaction à une enquête diffusée dimanche 14 février sur TF1 mettant en évidence de fortes disparités entre les départements dans la distribution des doses de vaccins. Vendredi 12 février, Yves Krattinger a signé un communiqué de presse déplorant le manque de vaccin en Haute-Saône.

Le Jura et le territoire de Belfort sont très favorisés

Le président du Conseil départemental a téléphoné au directeur de l'Agence Régionale de Santé, Pierre Pribille, qui, d'après Yves Krattinger, n'a pas su lui expliquer les raisons de ces traitements différenciés. Des départements semblent très favorisés, comme le Jura ou le territoire de Belfort, et d'autres apparaissent clairement défavorisés comme le Doubs et la Haute-Saône. Pour Yves Krattinger, il n'y a aucun critère objectif de répartition en fonction de la population des plus de 75 ans.