Déconfinement : à Epinal, distribution gratuite de masques en tissu à tous les habitants

Afin de préparer le déconfinement progressif qui entre en vigueur le 11 mai prochain, la ville d'Epinal a décidé de fournir gratuitement des masques grand public en tissu à tous les Spinaliens âgés de plus de 2 ans. La distribution se fera entre les 4 et 7 mai prochains.

Pour l'ensemble de la population spinalienne, la distribution se fera dans 5 lieux selon l'adresse du domicile. Au centre des congrès, avenue de Saint-Dié, au parc de Reffye dans la zone de Courcy, à la Halle des sports 51 route de Remiremont, à l'Espace Cours et au restaurant scolaire Luc Escande.

Les jours de distribution seront déterminés sur la base de la 1ere lettre du nom de famille du 4 au 7 mai prochains entre 13H00 et 19H00. Afin de limiter le nombre de déplacements, la mairie demande qu'une seule personne par foyer vienne récupérer les masques. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un justificatif de composition du foyer seront demandés.

Pour les Spinaliens âgés de plus de 80 ans, malades ou en perte d'autonomie, le masque sera envoyé par la poste ou transmis au domicile. Pour les personnes vulnérables ne pouvant se déplacer, une distribution est également possible via le service Epinal solidaire en appelant le 03 29 82 54 17.