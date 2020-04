Coronavirus : 288 000 masques en tissu vont être distribués aux Ardennais

Le conseil départemental des Ardennes a décidé de commander 288 000 masques pour les distribuer à ses habitants : " On se dirige vers un port du masque généralisé, avec cette distribution, on veut que nos concitoyens se protègent et qu'ils protègent ceux qui les entourent " explique Noël Bourgeois, président du Conseil départemental des Ardennes.

Les masques qui seront distribués sont des masques en tissu, lavables, qui répondent aux normes en vigueur. Ils seront confectionnés par une société de la région, qui souhaite garder l'anonymat. Une notice explicative sera aussi distribuée pour savoir comment bien les utiliser.

Financés par le département et les EPCI

Le coût de l'opération est de 720 000 € , à raison de 2,50 € par masque. Elle sera financée à 50% par le département des Ardennes et à 50% par les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). Les masques seront livrés fin avril et début mai, à une semaine d'intervalle. Ce sera ensuite aux communes de réfléchir au processus de distribution.

Le département des Ardennes pourrait renouveler l'opération si la crise dure.