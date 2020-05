Distributions de masques à Guéret et Aubusson dès la fin de semaine

Une première distribution de masques aura lieu vendredi 22 mai à Guéret. Les habitants concernés vont recevoir un bon de retrait dans leur boîte aux lettres. La distribution se déroulera de 9h à 12h et de 14h à 19h.

A Aubusson, vous pouvez retirer le masque offert par le Conseil départemental et l'AMAC à partir du samedi 23 mai, salle des conférences, au rez de chaussée de la Maison de l'Emploi. Pour les personnes qui n'ont pas reçu le masque offert par la commune, le retrait s'effectue aux mêmes horaires et au même endroit. Il faut un justificatif de domicile. Le retrait est possible samedi de 9h à 12h, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h.