Dix ans après l'interdiction du tabac dans les lieux publics, la loi est-elle vraiment appliquée ?

Dans certains bars, on peut encore rencontrer des fumeurs, alors que depuis neuf ans, fumer y est interdit. L'interdiction remonte à 10 ans pour les autres lieux publics.

Le 1er février 2007, une loi interdisait le tabac dans les lieux publics : travail, train, avion... Un an plus tard, elle s'étendait aux bars et aux restaurants.

"Au comptoir, c'est quand même plus sympa" - André fume un cigare au bar

Dans certains établissements, on fume encore. André fume un cigare dans un bar de la Rue de la République : "Au comptoir, c'est quand même beaucoup plus sympa, ne serait-ce que le matin, en buvant les cafés..." Il admet que c'est plus simple pour lui, quand le patron fume lui-même.

A quelques mètres de là, dans un autre établissement, un patron préfère manier l'ironie : "Dans Avignon, on ne trouve pas ça... C'est totalement prescrit!"

Mais certains tenanciers sont conquis. Surtout lorsqu'ils sont non-fumeurs :"Lorsque nous n'avions pas l'interdiction dans le bar, nous qui ne fumions pas, lorsque nous rentrions, nous sentions beaucoup la fumée", explique Léonie Bizot, la propriétaire. "Il nous arrivait de tousser."

Fumer dans un bar peut coûter 750 euros d'amende à son propriétaire. 68 euros pour le fumeur.

Reportage de Martin Cotta Partager le son sur : Copier

Et la cigarette électronique ?

Les cigarettes électroniques sont aussi interdites dans les lieux publics. Tout le monde n'est pas d'accord, comme Laurent Descout, directeur de Résad Vaucluse, réseau de lutte contre les addictions:"Je ne comprends pas bien... On parlait de fumeurs passifs, on les intoxiquait... Je n'en ai jamais entendu parler pour les vapoteuses. Je n'ai pas l'impression qu'on contamine avec les vapoteuses comme on contaminait avec les cigarettes".

Laurent Descout Partager le son sur : Copier

Quels effets ?

Mais en 10 ans et depuis cette interdiction de fumer dans les lieux publics, la proportion de fumeurs n'a pas régressé : 32% de la population fume en France. En revanche, on constate que pour le "tabagisme passif [...] il y a un changement d'image du produit", c'est ce qu'assure le professeur Bernard Dautzenberg, tabacologue à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière

"Il y a une baisse de 10% des hospitalisations pour infarctus, AVC, et même des hospitalisations pour asthme infantile", précise tout de même le pneumologue Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme.

Reste qu'il y a encore beaucoup à faire question prévention... des jeunes. "Ca fait partie d'un rituel de développement", précise Isabelle Weinberg-Ricard tabacologue à l'hôpital d'Avignon et à l'espace du souffle 84. "Le tabac, la cigarette sont le premier vecteur d'accessibilité facile pour "permettre" cette transgression, cette expérimentation."