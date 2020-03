Dix-huit nouveaux cas de coronavirus en Drôme-Ardèche, dont une infirmière de l'hôpital de Privas

De plus en plus de Drômois et d'Ardéchois sont contaminés au Covid-19. L'Agence régionale de santé a annoncé ce jeudi soir que 18 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés entre nos deux départements : neuf en Ardèche, neuf dans la Drôme.

En Ardèche, 15 personnes sont désormais contaminées, dont une infirmière de l'hôpital des Vals d'Ardèche à Privas. "Toutes les mesures de prévention et de renfort d’hygiène ont été prises au sein de l’hôpital", assure l'Agence régionale de santé (ARS). Parmi eux, selon nos informations, une habitante de Saint-Georges-les-Bains. Il y a aussi la députée Michèle Victory ainsi qu'un couple de Charmes-sur-Rhône, revenu du rassemblement évangéliste de Mulhouse.

Dans la Drôme, 33 personnes ont été contaminées dont l'octogénaire de Nyons décédée en fin de semaine dernière. Actuellement, deux personnes sont hospitalisées, l'une à la Croix-Rousse à Lyon ; l'autre au centre hospitalier de Valence. Les autres patients "sont suivis à domicile par les infectiologues du centre-hospitaliers de Valence", écrit l'ARS.